Сегодня начинается рождественский пост – что можно и что нельзя православным

28 ноября у православных христиан начинается рождественский пост – первый из четырех годичных постов, установленных церковью для подготовки к встрече великих праздников.

Рождественский пост называется также Филиппов, так как начинается на другой день после празднования памяти святого апостола Филиппа (27 ноября). Продлится пост 40 дней, до Рождества Христова, 6 января. По строгости рождественский пост уступает и Великому, и Успенскому постам. Церковный устав предписывает соблюдать в Филиппов пост следующие правила воздержания: в понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник и четверг разрешается вареная пища, масло и вино. В субботу и воскресенье можно есть рыбу. Чем ближе к Рождеству, тем строже становится пост, а 6 января, в Рождественский сочельник, предписывается вообще полностью воздержаться от пищи «до первой звезды».

По словам священнослужителей, главным смыслом поста является «упражнение в воздержании, борьба со своими страстями», «более внимательное отношение к собственной духовной жизни»: наряду с отказом от животной пищи в дни поста рекомендуется отказаться и от различных развлечений. В пост не играют свадеб. Основную часть времени церковь советует посвящать молитве в храме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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