Под Красноуфимском пассажирский автобус столкнулся с автомобилем (ФОТО)

В селе Криулино под Красноуфимском пассажирский автобус ПАЗ 32053-70 столкнулся с автомобилем ВАЗ 21150.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, авария случилась накануне в 17:30. Водитель отечественной легковушки, мужчина 1968 г.р., в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Красноуфимск – Сарана.

Водитель ВАЗа получил травмы различной степени тяжести, доставлен в районную больницу Красноуфимска.

Водитель автобуса и два его пассажира не пострадали.

Сотрудники ГИБДД обнаружили на месте аварии снежный накат.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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