На тюменской трассе в ДТП погиб человек (ФОТО)

Сегодня утром на 81 км автодороги Екатеринбург –Тюмень в Богдановичском районе случилось смертельное ДТП. Движение транспорта на участке ограничено, инспекторы ДПС регулируют поток, организован реверс.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, столкнулись автомобили «Хендай Элантра» и «Газель Некст». Один из водителей погиб, еще два человека получили травмы.

В ГИБДД еще раз предупреждают участников дорожного движения о неблагоприятных погодных условиях практически на всей территории Свердловской области.

Богданович, Елена Владимирова

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