За 9 месяцев банки рефинансировали уральцам 19 тысяч кредитов

В период с января по сентябрь 2023 года банки изменили условия 19 тыс. кредитов жителей Свердловской области на сумму более 9 млрд рублей. Большая часть реструктуризаций (96%) была оформлена по собственным программам банков, остальная – в рамках законов об ипотечных и «санкционных» кредитных каникулах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ЦБ РФ, чаще всего жители региона обращались в банки за реструктуризацией потребительских кредитов. Банки изменили условия 16 тыс. таких договоров на 7,6 млрд рублей. Реже фиксировались обращения по кредитным картам (2 тыс. договоров на 183 млн рублей) и автокредитам (450 договоров на 332 млн рублей). Кроме того, банки провели 530 реструктуризаций по ипотечным кредитам на сумму свыше 1 млрд рублей.

«Механизм «санкционных» кредитных каникул был временным, он появился в марте 2022 года в связи с осложнением экономической ситуации после введения санкций. С 1 января 2024 года право на кредитные каникулы по потребительским кредитам будет действовать на постоянной основе. Им смогут воспользоваться заемщики, чей доход упал на 30%. А также те, кто пострадал от чрезвычайных ситуаций, например, от лесных пожаров, что особенно актуально для Свердловской области», – рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.

Кредитные каникулы по потребительским кредитам можно будет оформить до шести месяцев, заемщик вправе в любой момент возобновить платежи. В течение льготного периода не начисляется неустойка, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю.

Екатеринбург, Елена Васильева

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