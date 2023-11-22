«Много запросов на Африку, Бразилию, Японию», – директор турфирмы рассказал, где отдыхают состоятельные уральцы

В этом осенне-зимнем сезоне эксперты фиксируют рост спроса на отдых за границей на 40%. Большинство туристов выбирают для путешествий относительно недорогие Египет, Таиланд, ОАЭ и Юго-Восточную Азию. Но есть и те, кто готов заплатить за путешествия в Бразилию, Японию, страны Африки и Европы.

«Мы фиксируем рост интереса по зарубежным направлениям на 40% по сравнению с прошлым годом. Видим расширение ассортимента полетов. Широко представлен Таиланд, куда есть рейсы и в Бангкок, и в Паттайю, и на Пхукет. Есть вылеты на Шри-Ланку и во Вьетнам (через Тараз). По-прежнему изучаем возможность прямого авиасообщения с Малайзией», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Директор туристической компании «Ява Тур» и вице-президент УАТ Олег Аксельрод отметил, что наибольший спрос этой осенью и зимой – на Египет, Таиланд и ОАЭ. Но есть запросы и на экзотику.

«Не секрет, что волнения на Ближнем Востоке вызвали спад спроса на Египет, но это направление остается в топе бронирований и спроса, потому что это наиболее экономичное теплое направление, к которому привыкли клиенты. Бронирований на отдаленные даты нет, но рейсы на ближайшие даты заполняются, – рассказал Олег Аксельрод. – Хороший спрос на Таиланд, на ОАЭ. Востребованы круизы по Персидскому заливу, меньше – по Европе. Если говорить про экзотику, из Екатеринбурга прямых рейсов нет (кроме Фукуока). Но из Москвы есть хорошие программы на Мальдивы, скоро появятся рейсы на Сейшелы, после Нового года – на Маврикий. Продолжаются вылеты на Кубу».

По данным экспертов туротрасли, в среднем ценник на зарубежные направления вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Тур в приличный отель в Египте можно найти за 150 тысяч на двоих на 10 дней, в Таиланд и ОАЭ – от 200 тысяч рублей. «Вряд ли при курсе доллара 90, а евро 100 мы вернемся к тому времени, когда в Египет можно было улететь за 15 тысяч», – отмечают эксперты.

Состоятельные жители Екатеринбурга и области продолжают заказывать индивидуальные туры, несмотря на то, что организовать их стало сложнее, а стоят они космических денег (обычно – от 500 тысяч рублей на человека).

«Ограничения вызваны спецификой перелетов и получения виз, кроме того, не во все страны пускают русских туристов. Но индивидуальные туры остаются. Есть клиенты, которые хотят лететь в Японию, и это сделать несложно: можно летать через Китай или ОАЭ. Кто хочет в Южную Америку, летят через Дубай. В Африку много запросов – в ЮАР, Кению, Танзанию. Почти нет запросов на поездки в Америку, потому что визу получить почти невозможно, – ответил Олег Аксельрод на вопрос «Нового Дня». – Есть бронирования в Бразилию, Чили, одна заявка на остров Кабо-Верде».

Для любителей европейского Рождества тоже есть варианты. По словам директора «Ява Тур», визы екатеринбуржцам выдают Венгрия, Греция, Италия, Швейцария. Сложнее получить шенген в Испанию и Францию.

«Но по большому счету, есть еще страны в Европе, куда можно получить визы и еще успеть на Рождество», – добавил эксперт.

Что касаестя внутрироссийских направлений, в Уральской ассоциации туризма прогнозируют рост спроса на 40-65% по сравнению с прошлым годом. Кроме традиционных поездок в Москву, Петербург и Сочи, уральцы все чаще летают на Северный Кавказ, а также увеличилось количество самостоятельных поездок в соседние регионы, например, в Тюмень и Пермь, – добавил Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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