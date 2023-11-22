В институте экономики рассказали, как указание объема товара на упаковке повлияет на защиту прав потребителей

В Институте экономики УрО РАН прокомментировали внесенный в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с шринкфляцией – снижением объема товара при сохранении отпускной цены. Согласно документу, информация о весе товара будет занимать не менее 15% от площади упаковки (этикетки). Для сравнения, маркировка с указанием массы сейчас занимает, как правило, менее 1%.

На протяжении последних нескольких лет на прилавках магазинов появились упаковки молока в 950 мл вместо привычного 1 л, пачки риса в 900 г вместо 1000 г, 9 яиц вместо 10 или 180 г сливочного масла вместо 250 г. Чтобы сохранить видимость ценовой стабильности, стоимость оставляют прежней, а товара кладут меньше – происходит скрытый рост цен.

«Шринкфляция крайне негативно влияет на покупательную способность, может порождать значительное снижение доходов, повышение себестоимости продукции и сильный дальнейший рост цен. Минусы шринкфляции для потребителя очевидны: он получает меньше товара, а расходы все равно постоянно растут. Ощущение, что получаешь меньше, а платишь больше», – рассказали в пояснительной записке к внесенному законопроекту депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду».

По словам директора Курганского филиала Уро РАН Сергея Орлова, закон направлен на защиту прав потребителей. Это борьба со скрытой инфляцией: нововведение обяжет всех производителей честно предупреждать покупателя о реальном объеме продукта и его стоимости за единицу массы либо объема.

«Подготовленный законопроект направлен на защиту прав потребителей, которые при покупке должны иметь полное представление о реальной цене единицы стоимости товара или услуги. Таким образом, указанный законопроект – это, прежде всего, мера борьбы со скрытой инфляцией. Данный закон не окажет влияния на официальный индекс изменения цен в экономике», – рассказал «Новому Дню» Сергей Орлов.

По информации в пояснительной записке, увеличение объема товара на упаковке даст возможность покупателям сравнивать стоимость товаров, что на сегодняшний день не всегда удается делать, так как упаковки имеют разный вес или объем, а также повысить уровень эффективной конкурентной борьбы. Потребитель сможет выбирать товар, отталкиваясь от соотношения стоимости и веса, а не от цены.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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