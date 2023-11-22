Ученый призвал садоводов укрыть многолетние растения снегом

Засушливые лето и осень этого года привели к тому, что на Урале сложились неблагоприятные условия для зимовки плодовых и ягодных культур. Кроме того, сохраняется опасность перепада температур. Поэтому садоводам рекомендуется по возможности укрыть многолетние растения, например, снегом.

Такой совет дал на пресс-конференции заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. По его словам, недостаток влаги в сельскохозяйственных почвах области наблюдается уже 4 года, это изменило традиционный водный баланс. «Если раньше недостаток влаги в летний период компенсировали за счет осадков осенью и зимой, то теперь такой компенсации не происходит. Растениям нечего «подтягивать» из нижних слоев почвы, – отметил ученый. – Это нас тревожит, особенно когда речь идет о картофеле, овощах, многолетних травах».

Кроме того, в этом году плодовые и ягодные культуры резко ушли из долгого лета в зиму, это неблагоприятно для урожая следующего года. Почки, которые распустились в сентябре-октябре, погибли. Если снова повторятся резкие перепады температур, это снова плохо отразится на растениях. Чтобы они успешно перезимовали, их нужно укрыть. «Чем больше снега, тем лучше, – отметил Карпухин. – Это у нас в городе снега еще нет, а в садах уже выпал. Все, что есть, нужно переносить к многолетним растениям. Можно мульчировать торфом, но лучше снега ничего нет».

Как рассказала начальник отдела агрометеорологии Уральского УГМС Людмила Саваринюк, в этом году на Урале была самая теплая и сухая осень с 2008 года, когда минусовые температуры в области установились только к концу ноября – началу декабря. Этой осенью период активной вегетации растений завершился только 19 октября, а снежный покров начал устанавливаться только в последние дни. Многие деревья и кустарники не успели сбросить листья, а в почве сохраняется дефицит влаги даже на глубине одного метра. Самая ранняя зима за последние годы была 9 лет назад – тогда холода наступили уже в начале октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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