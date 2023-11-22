Уральцев ждут температурные «качели»

В ближайшие дни жителей Свердловской области ждут переходы от похолодания к оттепели и обратно, снегопады уменьшатся. Такая погода сохранится до первых чисел декабря.

Об этом рассказала на пресс-конференции главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

По ее словам, 24-25 ноября в регионе похолодает: на юге области – до 15-17 градусов мороза, на севере – до -22. Но это закончится быстро: с 27 ноября начнется новое потепление. После прохождения циклона, который принес на Урал снег два дня назад, количество осадков уменьшится. Такая погода сохранится до конца ноября и в первую неделю декабря. В декабре ожидается температура воздуха, близкая к норме, снегопады – около и чуть выше прошлогодних показателей.

Какой будет погода в новогоднюю ночь, Галина Шепоренко пока сказать затруднилась. По ее словам, это будет ясно примерно за 10 дней до праздника.

Январь ожидается близким к климатической норме, февраль и март – несколько теплее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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