Уральский предприниматель попал в «Шторм Z» и завел блог про СВО

Уральский предприниматель Даниил Туленков, который в 2019 году был осужден за срыв поставки запчастей по договору с фермером, подписал контракт с Министерством обороны, попал в «Шторм Z» и теперь пишет заметки в телеграме. За несколько дней он набрал 18 тысяч подписчиков.

«Формально и по сути я здесь по доброй воле. Однако меня бы не было здесь, если бы не чудовищный, несправедливый приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, отправивший меня за решетку на долгих семь лет. Я прошел все инстанции, оспаривая свой приговор, но все это было тщетно... Махнув рукой, я подал заявку на участие в СВО в июле 2023 года, оставив за плечами четыре месяца в СИЗО и год в исправительной колонии общего режима», – пишет Туленков.

Бывшего уральского предпринимателя много цитируют военблогеры и журналисты. «Очень достойная окопная проза. Не знаю, писал ли человек раньше – но очевиден и дар рассказчика, и объемность восприятия, и остроумие. Что характерно – автор, Даниил Туленков, воюет в одном из «Штормов Z» и попал туда из мест заключения, такой вот социальный кульбит», – пишет он нем очеркист Наталия Курчатова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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