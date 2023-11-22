Мошенники звонят уральцам от имени оператора с угрозой заблокировать SIM-карту

Телефонные мошенники обзванивают жителей Екатеринбурга, представляются сотрудниками мобильного оператора и просят назвать персональные данные – в противном случае номер абонента якобы заблокируют.

Как рассказала «Новому Дню» горожанка Татьяна, ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником «Мотива». «Он назвал номер моего мобильного телефона и спросил, хочу ли я продолжать им пользоваться. Когда я ответила утвердительно, он попросил срочно назвать мой номер ИНН или СНИЛС, в противном случае мой номер заблокируют. После этого я прервала разговор», – сообщила жительница Екатеринбурга.

Ранее пресс-служба «Мотива» уже делала заявление по подобному поводу: «Сотрудники «Мотив» НЕ запрашивают паспортные данные и данные других личных документов, если звонят вам с предложением подключить тарифы или услуги со скидкой. Персональные данные могут попросить в случае, если абонент сам обращается в компанию».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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