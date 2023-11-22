В Екатеринбурге потратят 2 миллиона рублей на новый формат военно-спортивной игры «Зарница 2.0»

Администрация Екатеринбурга получит дополнительные областные деньги на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. Об этом сообщила заместитель начальника управления по молодежной политике Елена Стукова на заседании комиссии по образованию Екатеринбургской думы.

По результатам согласительных комиссий в бюджете-2024 запланировано 3,7 миллиона рублей на открытие ресурсно-добровольческого центра на базе МБУ «Форпост». Центр откроется уже в январе. Также город получит 2,29 миллиона рублей на социально значимые инициативы для молодежи.

«Мы расширяем количество мероприятий. В том числе готовим новый формат военно-спортивной игры под условным пока названием «Зарница 2.0». Игра будет проходить с использованием новейших современных технологий, которые сейчас применяются на специальной военной операции. Будут применены новые тактические этапы, а участники перед игрой будут проходить обучение. Призеры городской игры затем проходят на областной и далее на федеральный уровень игры», – рассказала депутатам Елена Стукова.

Чиновница также отметила, что в 2023 году на муниципальную программу «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан» выделено 646,9 миллиона рублей. За девять месяцев бюджет освоен на 68%, в молодежных проектах приняли участие 135 тысяч детей и подростков. Всего в Екатеринбурге сейчас проживают 387 тысяч горожан в возрасте от 14 до 35 лет. Молодежь составляет 25% от всего населения мегаполиса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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