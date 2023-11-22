Спасатели предупредили о возможных ЧП на воде

На большинстве водоемов Свердловской области лед еще слишком тонкий, поэтому выходить на него опасно для жизни. Сезон осенней рыбалки продолжается, поэтому возможны чрезвычайные происшествия на воде.
В ГУ МЧС Свердловской области напомнили, на каких водоемах несчастные случаи происходят чаще всего. Это Верх-Исетское водохранилище (Екатеринбург), Нижне-Тагильское водохранилище, а также реки: Тура (Слободо-Туринский район), Каква (Серовский район), Сосьва (Гаринский район).
Екатеринбург, Елена Владимирова
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