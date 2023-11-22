«Сыграли беззубо». ХК «Автомобилист» потерпел поражение от минского «Динамо»

Екатеринбургский «Автомобилист» неудачно начал домашнюю серию матчей. Встреча с минским «Динамо» сегодня вечером завершилась поражением со счетом 1:4 в пользу гостей.

В первом периоде минчане дважды поразили ворота «Автомобилиста». Сначала Егор Бориков подправил траекторию полета шайбы после дальнего броска Керрана и открыл счет, а затем Ник Меркли завершил точным броском контратаку гостей. В начале второго периода екатеринбуржцы забили гол, но судьи его не засчитали. После видеопросмотра выяснилось, что была блокировка вратаря «Динамо». Вскоре минчане забросили и третью шайбу – успех праздновал Роман Горбунов.

«Автомобилисту» удалось забить лишь однажды. За пять минут до второго перерыва Брукс Мейсек отправил шайбу в конек игроку «Динамо», она отскочила в сторону ворот, но не пересекла линию. На добивании первым был Алексей Бывальцев. В третьей двадцатиминутке минчане забросили четвертую шайбу, не оставив шансов «Автомобилисту» на спасение. Автором гола стал Даниил Сотишвили.

«Слабое начало матча, соперник был быстрее и азартнее. Мы не имеем права так играть при домашних болельщиках. Беззубо сыграли и в обороне и в атаке. Где-то не было концентрации, много проигрывали борьбу за шайбу. В первом периоде было две атаки и две контратаки, о чем мы предупреждали ребят, и соперник этим воспользовался. Будем разбираться в этой проблеме, у нас есть время до следующего матча. Поговорим с ребятами», – сказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч уральцы проведут 25 ноября также в Екатеринбурге, соперником «Автомобилиста» станет «Лада». Команда из Тольятти сейчас занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, екатеринбуржцы пока располагаются на шестом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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