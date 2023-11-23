В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса (ФОТО)

На улице Свердлова в Екатеринбурге столкнулись два автобуса, есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, инцидент произошел накануне в 17:35. Водители автобусов №57 и №056 не заметили друг друга и столкнулись, когда перестраивались в соседнюю полосу.

На момент ДТП в автобусе №056 находилось 15 пассажиров, двое из них, девушки 18 и 22 лет, получили травмы и были доставлены в больницу. Во втором автобусе тоже ехали 15 пассажиров, они не пострадали.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем автобуса НЕФАЗ был 52-летний мужчина со стажем 31 год. Автобусом ПАЗ управлял 30-летний мужчина с водительским стажем 9 лет. На месте ДТП проведена процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, оба трезвы.

В ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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