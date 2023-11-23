Автодорога Ревда – Дегтярск – Курганово перекрыта из-за снега

Инспекторы ГИБДД перекрыли участок автодороги Ревда – Дегтярск – Курганово с 1 км по 31 км. Это связано с неудовлетворительными погодными и дорожными условиями: на проезжей части лежит слой рыхлого снега.

В пресс-службе УГИБДД уточнили, что ограничения введены до приведения дороги в безопасное состояние.

Также в ведомстве снова предупредили, что в большей части региона наблюдается снегопад и осложнение дорожных условий. «В связи с непогодой водителям необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать помех другим участникам и опасных маневров при поворотах, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия», – призвали в ГИБДД.

Ревда, Елена Владимирова

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