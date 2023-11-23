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Четверг, 23 ноября 2023, 08:29 мск

Новости Екатеринбург

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Снег в Екатеринбурге закончится завтра

Сегодня, 23 ноября, в Екатеринбурге и Свердловской области продолжатся снегопады, местами сильные.

Как сообщает Гидрометцентр, на дорогах образуется накат, гололедица, местами возможно налипание мокрого снега на провода.

Но уже завтра в Екатеринбурге и ряде районов области будет преимущественно без осадков, снегопады возможны главным образом в северной части региона. Одновременно снизится температура воздуха: ночью будет до -16 °C, днем – до -12 градусов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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