На трассе Екатеринбург – Алапаевск столкнулись микроавтобус и легковушка, погиб человек (ФОТО)

Сегодня утром на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск пассажирский автобус-минивен столкнулся с легковушкой. Женщина – пассажир автомобиля скончалась на месте. Остальным пострадавшим помощь оказывают медики.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Киа Рио» и пассажирского минивена «Форд Транзит», который ехал по маршруту № 516А Екатеринбург – Лосиный – Реж – Алапаевск», – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте».

В аварии есть и другие пострадавшие, пока не называется, сколько. На месте ДТП работает бригада скорой помощи.

Причины аварии устанавливаются. На трассе в месте ДТП движение организовано по одной полосе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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