В лесхозе рассказали, сколько стоит лицензия на ель в этом году

В Свердловской области «хвойный метр» стоит от 60 рублей. Об этом «Новому Дню» сообщили в Департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.

В прошлом году уральцы на законных основаниях через лесничества приобрели более 20 700 новогодних деревьев, большая часть из которых – 13 тысяч – приходилась на Свердловскую область. Год от года эта цифра снижается.

По словам Сергей Куплевацкого, временно исполняющего обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, для того чтобы срубить ель, необходимо обратиться с паспортом в ближайшее лесничество, заполнить заявление, в котором указывается высота хвойного дерева, и заключить договор купли-продажи. Затем в банке оплатить стоимость дерева. После этого назначается дата, когда покупатель может приехать в лес, выбрать ель и срубить ее.

«Как правило, самостоятельная заготовка разрешается примерно с середины декабря по 31 число, обязательно при наличии договора купли-продажи, на специальных плантациях или участках, где все равно рано или поздно по санитарным или лесоводственным нормам нужно будет убирать молодые деревья. Например, это могут быть квартальные просеки, лесохозяйственные дороги, противопожарные разрывы, охранные зоны ЛЭП, трубопроводов, а также молодняки при проведении рубок ухода», – рассказал Сергей Куплевацкий.

Для нелегальных дровосеков полагаются административные штрафы за незаконную рубку деревьев: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Более того, нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если причиненный ущерб превышает 5 тысяч рублей, то наступает уже уголовная ответственность, которая предусматривает более жесткие санкции: штраф до 500 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

В этом году в Уральском регионе нарушений пока не установлено. Однако, согласно статистике, в 2022 году на Урале в предновогодний период был выявлен 21 случай незаконной рубки хвойных деревьев (в Свердловской области – 9, Челябинской – 6, Тюменской – 4, в Югре – 2). Нарушители срубили 645 деревьев и нанесли ущерб лесному хозяйству на сумму более 8 миллионов 600 тысяч рублей. Самая большая партия незаконно добытых елей – 530 штук – была заготовлена в Челябинской области (ущерб – 4 миллиона 425 тысяч рублей).

Патрулирования лесов проводятся ежегодно в декабре, со второй декады особое внимание уделяется именно хвойным молоднякам. Для охраны елей, пихт и сосен лесные инспектора и лесничие Урала проводят каждый год в предновогодний период более 2,5 тысячи рейдов, а также около тысячи рейдов совместно с МВД России. Кроме того, работают 100-150 стационарных постов, где внимательно осматривают транспорт, перевозящий древесину. По словам Сергея Куплевацкого, в этом году порядок цифр будет примерно таким же.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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