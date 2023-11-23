Туротрасль написала коллективное письмо-жалобу Куйвашеву

Члены Уральской ассоциации туризма написали коллективное письмо-жалобу свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Копии отправились его первому заму Алексею Шмыкову и профильному заместителю Дмитрию Ионину. Представители туротрасли жалуются на главу департамента по развитию туризма Эльмиру Туканову. Как говорится в проекте письма, опубликованном на сайте УАТ, в ассоциацию регулярно обращаются турпредприятия, которые жалуются «на утрату коммуникации» с Тукановой и «невозможность эффективной работы» с департаментом.

В качестве доказательства авторы письма приводят выход из общественного совета при дептуризма нескольких авторитетных в отрасли участников, а также банкротство оператора «Демидовского маршрута» – компании «Веди тур групп», которая была назначена куратором «по решению ДРТ». «Ситуация имела крайне негативные имиджевые последствия в масштабах страны, так как оператор оставил долги перед подрядчиками. Не было проведено анализа финансового состояния официального оператора «Демидовского маршрута», что, по мнению участников рынка, ставит под угрозу нахождение данного маршрута в официальном перечне национальных туристских маршрутов», – говорится в обращении.

В конце письма представители УАТ просят губернатора проверить все изложенные в документе факты, а также встретиться с представителями туротрасли «для обсуждения накопившихся проблем во взаимоотношениях с руководством ДРТ с целью нормализации работы в рамках национального проекта».

Екатеринбург, Елена Сычева

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