Для коммунальной техники организуют «зеленую волну» и сопровождение машин ДПС

В Екатеринбурге для ускоренных работ по очистке снега коммунальную технику будут сопровождать патрули ДПС. Это позволит спецмашинам быстро проезжать перекрестки и загруженные улицы.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать «зеленую волну» для прохождения механизированных колонн, чтобы максимально быстро расчистить улично-дорожную сеть и устранить последствия обрушившегося на уральскую столицу снегопада», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Каждое из механизированных звеньев коммунальной техники состоит из 5-6 машин, которые идут со смещением. С сегодняшнего дня такие колонны будут сопровождать патрульные автомобили ГИБДД.

В мэрии уточнили, что за ночь с улиц Екатеринбурга уже вывезли 2 тысячи тонн снега, для обработки дорог и улиц израсходовали более 123 тысячи тонн противогололедных материалов и песка. Сегодня днем улицы и тротуары чистят 421 рабочий и 186 единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится всю неделю.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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