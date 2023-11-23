Уральцу, взявшему в плен девушку, грозит 5 лет колонии

В Туринске перед судом предстанет мужчина, который силой удерживал в запертой квартире свою знакомую. Девушка смогла сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа.

По данным следствия, инцидент случился ночью 16 июня 2023 года в доме на улице Спорта. Обвиняемый поссорился с подругой и запер квартиру изнутри, а ключ спрятал. Угрожая ножом и побоями, он запретил девушке покидать жилище.

«Туринская пленница, несмотря на то, что обвиняемый был физически сильнее ее, не оставляла попыток вырваться из квартиры. В частности, она попыталась выпрыгнуть из окна второго этажа. И если первая такая попытка была пресечена фигурантом, который ударил невольницу рукой по лицу, то вторая попытка оказалась более или менее удачной. Девушке удалось вырваться из плена, но при этом она получила травму», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до пяти лет колонии.

Туринск, Ангелина Сергеева

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