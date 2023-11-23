Крупное ДТП на выезде из Полевского – пострадавших везут в ближайшую больницу

Крупное ДТП случилось сегодня днем на выезде из Полевского. Как сообщают очевидцы, на выезде из северной части города в сторону Екатеринбурга произошло столкновение двух легковых машин. В результате пострадали 4 человека – трое взрослых и один ребенок. На данный момент известно, что, по крайний мере, один взрослый находится в коме. Помощь пострадавшим была оказана на месте бригадой скорой помощи, всех с места ДТП отправили в Полевскую ЦРБ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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