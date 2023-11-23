Инфляция в Свердловской области увеличилась до 6,5%

Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 6,5%. Подорожали и продукты, и услуги, и непродовольственные товары. При этом рост мог быть еще больше, но за счет снижения цен на топливо этого удалось избежать.

Как отметили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, цены на бензин в октябре снизились впервые с февраля этого года. За месяц снижение по России составило 1,6%, по УрФО чуть больше – 1,8%.

«Автомобильный бензин и дизельное топливо входят в потребительскую корзину для расчета инфляции. При этом цены на топливо значительно влияют на стоимость большинства товаров и услуг. В цене практически любой продукции есть доля транспортных расходов, на моторном топливе работает различная строительная и дорожная техника, а также некоторое производственное оборудование. Поэтому снижение цен на топливо не только статистически, но и через снижение себестоимости сдержало темпы роста цен и по стране в целом, и в регионах УрФО», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Тем не менее цены на продукты в октябре 2023-го выросли на 4,76% по сравнению с прошлым годом (в сентябре инфляция была 3,24%). Объясняется это ростом расходов производителей на приобретение импортных кормов, ветпрепаратов и запчастей к оборудованию. Подорожали яйца, мясо птицы и свинины, а следовательно – колбасы и сосиски.

Цены на непродовольственные товары по сравнению с прошлым октябрем выросли на 5,33% (в сентябре было 4,74%). Эксперты объясняют это повышенной потребительской активностью и ослаблением курса рубля. Подорожали импортные комплектующие, поэтому выросли цены на автомобили, мебель, парфюмерию и косметику.

Цены на услуги в октябре были на 10,48% выше прошлогоднего уровня (в сентябре было 11,08%). В том числе снижение инфляции объясняется появлением горящих туров в Египет.

«В условиях повышения доступности поездок за границу спрос на туристические поездки внутри страны несколько снизился, поэтому не так быстро, как в сентябре, дорожали экскурсионные туры по России», – пояснили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

По прогнозу ЦБ РФ, в целом по стране годовая инфляция в 2023 году сложится в диапазоне 7-7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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