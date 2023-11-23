Свердловские дети выбирают мессенджеры, а не TikTok

В 2023 году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. В Свердловской области лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, снижается. К такому выводу пришли эксперты мобильного оператора «Мегафона» на основе анализа обезличенных данных пользователей тарифа «Мегафон Kids».

Свердловская область занимает девятое место по России в рейтинге по расходу мобильного трафика абонентами до 14 лет. На первых позициях оказались Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Уфа. Региональные тенденции совпадают с федеральными. Самыми популярными приложениями у свердловских детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два сервиса за год вырос на 30% и 39%, то активность в TikTok осталась практически на уровне 2022 года. В топ-5 также вошли Telegram и WhatsApp.

«В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео, почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%», – рассказали в пресс-службе «Мегафона».

Чаще всего дети открывают в смартфонах музыкальные сервисы (15%), игры (9%) и соцсети (7%). Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов. Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным интересом родителей к детскому тарифу оператора, который защищает от нежелательного контента и ограничивает скорость интернета ночью. Это нужно, чтобы ребенок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео, отметили в компании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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