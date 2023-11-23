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Четверг, 23 ноября 2023, 14:41 мск

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Мэр Екатеринбурга поручил создать новогоднее настроение

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил конкурс на лучшее новогоднее оформление. Традиционно в нем участвует бизнес – предприниматели украшают фасады, входные группы, витрины, дворы и общественные пространства.

«Украшение родного города – неотъемлемая часть новогоднего волшебства, способ подарить праздничное настроение жителям и гостям уральской столицы», – напомнил мэр в своем телеграме.

Тех, кто лучше всех украсит город, определит комиссия, их наградят в январе 2024-го.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Новый год

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