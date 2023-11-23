В Екатеринбурге наградили лучших креативных предпринимателей (ФОТО)

В кластере «Домна» сегодня состоялось награждение победителей фестиваля «Креативный Екатеринбург». Трехдневное мероприятие объединило более тысячи предпринимателей, продвигающих творческие проекты. Ключевым событием фестиваля стал конкурс креативных инициатив по четырем направлениям: медиа, мода и дизайн, информационные технологии, ремесла и художественные промыслы.

«Замечательно, что такое интересное событие впервые проходит в год 300-летия Екатеринбурга. В нашем городе бурлит творческая энергия, рождаются уникальные люди, а также создаются известные на всю страну проекты и коллективы», – заявил глава города Алексей Орлов на церемонии награждении.

Всего на конкурс поступило 73 заявки. Из них организаторы отобрали пять лучших креативных инициатив:

– подкаст «Мама, я инженер», автор София Мезенцева;

– инфокарта Екатеринбурга, автор Павел Омелехин;

– ярмарка «Маркет приколов», автор Алия Арсаева;

– реконструкция заброшенного хлебозавода № 6, автор Андрей Лодкин;

– студия винтажной мебели «А7», автор Анна Мальнева.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отметил, что даже не подозревал, насколько много креативных предпринимателей в Екатеринбурге, готовых представить свои идеи в физическом воплощении. «У нас очень креативный город», – отметил он.

«Полтора года назад мы считали, что креативная индустрия – это просто модное веяние. Сегодня мы понимаем, что это очень серьезная составляющая в любом продукте. В креативном проекте надо уметь работать в команде, используя современные технологии и, самое главное, выдумку. Креатив помогает найти нестандартный подход к решению сложных задач, и наш фестиваль нацелен на выявление таких проектов. Поэтому мы будем поддерживать начинающих предпринимателей и развивать площадку «Домна», – добавил Орлов.

Фестиваль «Креативный Екатеринбург» стал первым подобным мероприятием на Урале. С 21 по 23 ноября на площадке «Домны» работали образовательные и дискуссионные площадки. Хедлайнером фестиваля стал Максим Ильяхов, автор самого известного пособия для копирайтеров «Пиши, сокращай».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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