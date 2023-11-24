На ЕКАД Volkswagen вылетел под колеса грузовика, водитель погибла (ФОТО)

Сегодня утром на ЕКАД автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком. Женщина, которая была за рулем легковушки, погибла до приезда медиков.

Авария произошла на 54 километре кольцевой автодороги. Причины устанавливает следственно-оперативная группа УМВД РФ по Екатеринбургу. Предварительно, легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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