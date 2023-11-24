В Свердловской области температура за сутки скакнет с -25 до +2

На Среднем Урале ближайшей ночью похолодает местами до -25 градусов. Но сразу после этого начнется резкое потепление, и в воскресенье столбики термометров поднимутся в некоторых районах до +2 °C.

«Сегодня в Свердловской области будет усиливаться похолодание, начавшееся вечером 23 ноября. По мере отхода заполняющегося циклона на север, осадки в регионе прекратятся, а арктический воздух охватит всю область. В присутствии холодной воздушной массы дневной прогрев 24 ноября ожидается крайне слабым. Пик похолодания придется в ночь на субботу, когда температура воздуха по области под влиянием промежуточного гребня антициклона понизится до -20...-25, – рассказал синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге. – Похолодание будет кратковременным. Уже в субботу днем через Средний Урал начнет движение теплый атмосферный фронт. Проникший в регион холод будет вытеснен на северо-запад. Адвекция тепла в регион ожидается продолжительной, она приведет к оттепелям в воскресенье и в начале следующей недели».

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня ночью в Свердловской области будет -20...-25 °C, в Екатеринбурге -17...-19. В субботу днем по области ожидается -1...-6°, на севере – до -16 градусов, в Екатеринбурге -4...-6. В воскресенье резко потеплеет. По области будет -2...+3 °C днем, в Екатеринбурге ожидается около нуля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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