На свердловские трассы за сутки высыпали 9,5 тонны песка

В Свердловской области местами продолжаются снегопады. На отдельных дорогах образовались гололедица и снежный накат.

По информации регионального управления автомобильных дорог, на трассах работают 219 единиц снегоуборочной техники. За минувшие сутки для борьбы с зимней скользкостью было израсходовано 9532 тонны пескосоляной смеси. Дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме.

«Сообщить об участках, которые нуждаются в уборке, можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Линия создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями», – добавили в управлении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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