В Екатеринбурге установили свыше 200 новых уличных камер видеонаблюдения

В Екатеринбурге обновили систему видеонаблюдения в рамках городского проекта «Интеллектуальная транспортная система». В 2023 году было установлено 195 обзорных камер и 20 камер на номера на 57 перекрестах мегаполиса. Задача ИТС – собирать, обрабатывать и передавать информацию о транспортных потоках для оптимизации управления наземным транспортом.
Также по программе модернизации светофоров были установлены 10 поворотных видеокамер, 28 стационарных видеокамер и 33 обзорных видеокамеры на следующих перекрестках:
– Старых Большевиков – Баумана;
– Старых Большевиков – Энтузиастов;
– Старых Большевиков – Красных Командиров;
– Старых Большевиков – Космонавтов – Ильича;
– 8 Марта – Фурманова;
– 8 Марта – Щорса;
– Патриса Лумумбы – Ферганская;
– Шейнкмана – Радищева;
– Евгения Савкова – Ручейная – Суходольская;
– Восточная – Первомайская;
– Белинского – Тверитина;
– Шаумяна – Белореченская;
– Шаумяна – Серафимы Дерябиной;
– Техническая – Маневровая;
– Техническая – Расточная.
В мэрии Екатеринбурга уточнили, что в городскую систему видеонаблюдения включены не только дорожные камеры, но и уличные камеры в общественных местах. Кроме этого, идет работа по подключению в общую систему локальных систем видеонаблюдения на предприятиях и организациях. Например, во время проведения Международного фестиваля университетского спорта в августе все спортивные комплексы были включены в систему видеонаблюдения.
На сегодняшний день в муниципальной собственности находится порядка трех тысяч камер. Городские власти также имеют доступ более чем к 11 тысячам камер.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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