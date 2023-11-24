В Екатеринбурге установили свыше 200 новых уличных камер видеонаблюдения

В Екатеринбурге обновили систему видеонаблюдения в рамках городского проекта «Интеллектуальная транспортная система». В 2023 году было установлено 195 обзорных камер и 20 камер на номера на 57 перекрестах мегаполиса. Задача ИТС – собирать, обрабатывать и передавать информацию о транспортных потоках для оптимизации управления наземным транспортом.

Также по программе модернизации светофоров были установлены 10 поворотных видеокамер, 28 стационарных видеокамер и 33 обзорных видеокамеры на следующих перекрестках:

– Старых Большевиков – Баумана;

– Старых Большевиков – Энтузиастов;

– Старых Большевиков – Красных Командиров;

– Старых Большевиков – Космонавтов – Ильича;

– 8 Марта – Фурманова;

– 8 Марта – Щорса;

– Патриса Лумумбы – Ферганская;

– Шейнкмана – Радищева;

– Евгения Савкова – Ручейная – Суходольская;

– Восточная – Первомайская;

– Белинского – Тверитина;

– Шаумяна – Белореченская;

– Шаумяна – Серафимы Дерябиной;

– Техническая – Маневровая;

– Техническая – Расточная.

В мэрии Екатеринбурга уточнили, что в городскую систему видеонаблюдения включены не только дорожные камеры, но и уличные камеры в общественных местах. Кроме этого, идет работа по подключению в общую систему локальных систем видеонаблюдения на предприятиях и организациях. Например, во время проведения Международного фестиваля университетского спорта в августе все спортивные комплексы были включены в систему видеонаблюдения.

На сегодняшний день в муниципальной собственности находится порядка трех тысяч камер. Городские власти также имеют доступ более чем к 11 тысячам камер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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