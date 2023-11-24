Мэрия Нижней Салды заплатит 20 тысяч за нападение бродячей собаки на ребенка

Суд удовлетворил иск прокурора Нижней Салды, обязав мэрию заплатить 20 тысяч рублей семье девочки, на которую напала бродячая собака.
ЧП случилось еще 29 марта 2023 года. Школьница 11 лет гуляла с подругой, когда откуда-то неожиданно выскочила бездомная собака. Животное прокусило ребенку кисть правой руки.
«В результате укуса девочка испытала сильный испуг и боль, с полученными травмами обратилась в ГБУЗ Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница», где ей поставлен диагноз – множественные укушенные раны правой кисти. Ребенок находился на амбулаторном лечении, пострадавшая была вынуждена пройти курс необходимой вакцинации», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Отловом бродячих животных в Нижней Салде должна заниматься администрация города, однако достаточных мер принято не было, поэтому прокурор обратился в суд с требованием возместить моральный вред девочке и ее семье. С городских чиновников взыскали 20 тысяч рублей.
Нижняя Салда, Елена Владимирова
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