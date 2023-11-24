Екатеринбурженка отсудила у РЖД компенсацию за шум от поездов

Жительница Екатеринбурга выиграла суд против Российских железных дорог, пожаловавшись на грохочущий шум поездов рядом с ее домом. Но моральная компенсация за страдания оказалась небольшой: женщина требовала 1,5 миллиона рублей, а получит лишь 50 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, Екатерина С. проживает в доме на улице Вишневой. Дом расположен рядом с железнодорожными путями. Долгое время пути, введенные в эксплуатацию в 1913 году, не использовались. Но в 2019-2021 году ОАО «РЖД» их отремонтировало, и жизнь обитателей дома стала невыносимой. Погрузочно-разгрузочные работы, круглосуточное движение поездов создавали сильный шум и вибрации в квартирах.

В декабре 2021 года Екатерина обратилась с заявлением в Свердловскую транспортную прокуратуру. Проверка показала, что шумовое загрязнение в несколько раз превышает допустимые нормы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В адрес РЖД было направлено представление об устранении нарушений. Реакции со стороны железнодорожников не последовало.

Тогда женщина подала судебный иск против ОАО «РЖД» и администрации Екатеринбурга. Дело в том, что дом рядом с железной дорогой был сдан в 1970 году. В 2004 году жилое здание было принято в муниципальную собственность от РЖД. Екатерина требовала убрать шумы, а также выплатить в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей и судебную неустойку в размере 3 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил судебную экспертизу, которая вновь подтвердила несоответствие уровней звука и вибрации предельно допустимым. Требования истицы были удовлетворены частично. На РЖД и администрацию Екатеринбурга наложена обязанность в течение года снизить уровень шума в доме до допустимого уровня. С госкомпании также взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей.

Оба ответчика подали апелляцию в Свердловский областной суд. По итогам ее рассмотрения решение по части ОАО «РЖД» осталось неизменным. При этом ответственность с городской администрации суд снял, поскольку сам по себе факт передачи дома на баланс не образует вины ответчика. Мэрия не является ни проектировщиком, ни застройщиком, ни владельцем инфраструктуры, которая причиняет неудобство жильцам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»