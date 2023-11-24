В Екатеринбурге осветили дублер Сибирского тракта

Вчера в Екатеринбурге завершили работу по освещению Сибирского тракта от торгового центра до бывшего поста ГИБДД. Всего было смонтировано около 2,5 тысячи новых светоточек.

«На дублере Сибирского тракта специалисты установили мачтовую трансформаторную подстанцию мощностью 40 киловатт, протянули почти 3 километра кабелей. Систему дополнили четырьмя интеллектуальными счетчиками. Суммарно вдоль трассы смонтировали 162 диодных светильника – каждый из них оборудован устройством, позволяющим удаленно отслеживать состояние ламп», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Более 800 светильников установили также в поселках уральской столицы. В Шувакише работают 299 энергоэффективных ламп с регулируемой яркостью. Чусовское Озеро освещено 122 светильниками. Также 324 лампы появились в Северке, а в Березите – 81. В Березите сейчас идут работы по отладке системы, во всех остальных поселках фонари уже работают.

На дороге к Ново-Свердловской ТЭЦ, которую планируют осветить до нового года, энергетики создали две трансформаторные подстанции суммарной мощностью 500 киловатт, проложили около 7 километров кабельных линий и установили пять «умных» счетчиков. Там вдоль проезжей части будет гореть 291 светильник.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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