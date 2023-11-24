В «Юности» конькобежцы открыли новый ледовый сезон

Сегодня в Екатеринбурге заработал каток «Юность». Сезон массовых катаний и спортивных соревнований открыли конькобежцы, которые первыми вышли на открытый лед. Об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.

По словам директора СК «Юность» Александра Евдокимова, массовые катания откроются через неделю, в начале декабря. Для этого зальют 10 тысяч квадратных метров поверхности стадиона. Лед будут обновлять не менее трех раз в день.

Как сообщили в мэрии, заливать каток начали еще 19 ноября и продолжают наращивать лед ежедневно по часам. На сегодняшний день для тренировок залито 5 тысяч квадратных метров, толщина льда – около 3 сантиметров. Первые официальные соревнования – первенство Ленинского района по конькобежному спорту – пройдут на льду «Юности» 9-10 декабря, а 17 декабря состоится первенство города.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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