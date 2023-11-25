«Автомобилист» добился победы над «Ладой», благодаря дублю Ника Эберта

«Автомобилист» одержал победу на домашнем льду над «Ладой». Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Победитель матча определился в овертайме.

«Автомобилист» активно начал игру, но первый гол все же забросили гости. На 11-й минуте на исходе розыгрыша большинства «Лады» точным броском отметился Иван Романов. Екатеринбуржцы ответили спустя шесть минут. В формате игры «5 на 4» Ник Эберт и Анатолий Голышев устроили быструю перепасовку друг с другом, и в результате защитник «Автомобилиста» отпраздновал первый личный гол в этом сезоне.

В начале второго периода усилиями того же Эберта счет стал 2:1 в пользу уральцев. «Автомобилист» уверенно держал матч под контролем, а в третьей двадцатиминутке имел несколько шансов увеличить отрыв от соперника, но затем «Лада» неожиданно сравняла счет. Владислав Червоненко убежал в контратаку и пробил ворота Владислава Галкина. При счете 2:2 команды ушли в овертайм. Победную точку поставил Стефан Да Коста: он получил пас от Голышева, в одиночку выкатился к воротам «Лады» и переиграл вратаря.

«Команда сыграла по заданию. То, что просили ребят, они выполнили, спасибо им за это. За матч было 44 броска. Такое количество надо перерабатывать в качество. Будем стараться уделять этому внимание на тренировке. Сегодня немного перетряхнули бригады большинства. Где-то это сработалось, где-то не хватило гола, чтобы более уверенно доиграть матч. А так, полный дворец спорта, спасибо болельщикам за поддержку. Очень приятно играть в такой атмосфере. Ребята сегодня полностью отдавали себя, получили хорошие эмоции, и главное, есть победа, которая придаст нам сил и уверенности», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбуржцы сыграют еще один домашний матч 27 ноября – со «Спартаком». Затем команда отправится на короткую выездную серию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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