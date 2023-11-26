В ДТП со снегоуборочной машиной пострадали двое детей (ФОТО)

Накануне в Нижнем Тагиле водитель снегоуборочной машины столкнулся с впереди стоящей легковой машиной. Инцидент произошел возле дома № 37 на улице Горошникова.

По информации ГИБДД, 40-летний водитель снегоуборочной машины, двигаясь с небезопасной скоростью, не успел затормозить и врезался в Skoda Fabia. В Машине находились 43-летняя женщина и две несовершеннолетние девочки – 12 и 15 лет. В результате аварии пострадали дети. Поле оказания медицинской помощи их отпустили домой.

По предварительным данным, девочки были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы дорожного надзора Госавтоинспекции выявили неудовлетворительные дорожные условия. По факту ДТП проводится административное расследование.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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