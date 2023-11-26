В ДТП на ЕКАД погибли два человека (ФОТО)

На 28-м км ЕКАД произошла смертельная авария.
Как сообщают в ГИБДД, на проезжей части столкнулись два автомобиля – ВАЗ и «Ниссан». В результате аварии погибли водитель и пассажир «жигулей». Пострадал 10-летний пассажир иномарки, которому сейчас оказывают медицинскую помощь.
По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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