В ДТП на ЕКАД погибли два человека (ФОТО)

На 28-м км ЕКАД произошла смертельная авария.

Как сообщают в ГИБДД, на проезжей части столкнулись два автомобиля – ВАЗ и «Ниссан». В результате аварии погибли водитель и пассажир «жигулей». Пострадал 10-летний пассажир иномарки, которому сейчас оказывают медицинскую помощь.

По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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