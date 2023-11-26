В Екатеринбурге зафиксировали самую низкую температуру за последние девять месяцев

Температура в Екатеринбурге опустилась до -16,2 °C, что стало самой низкой точкой на термометре с 20 февраля. По словам синоптика Алексея Пулина, эта самая низкая температура и в этом месяце, поскольку в оставшиеся дни ноября холодов больше не предвидится.

«В Свердловской области продолжается потепление. Этому способствует приближение к европейской части страны средиземноморского циклона. В передней части циклона на Средний Урал продолжит поступать теплый воздух. В ночь на понедельник через Свердловскую область пройдет полярный атмосферный фронт», – сообщил метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринубрге».

В ночь с 26 на 27 ноября снег сменится дождем при нулевой температуре.

В ближайшие дни сильных холодов не ожидается:

27 ноября ночью 0 °С, днем -1 °С;

28 ноября ночью -3 °С, днем -1 °С;

29 ноября ночью -2 °С, днем -1 °С;

30 ноября ночью -3 °С, днем -3 °С;

1 декабря ночью -6 °С, днем -4 °С.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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