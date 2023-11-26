В Екатеринбург прилетел самолет в ливрее Государственного Эрмитажа

В честь открытия Дней Эрмитажа в Екатеринбург прибыл рейс SU/FV6417 из Санкт-Петербурга, украшенный изображением скифского оленя и логотипом Государственного Эрмитажа.

Как сообщили в департаменте информационной политики, с 27 ноября по 3 декабря в уральской столице пройдут Дни Эрмитажа. В главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств и в центре «Эрмитаж-Урал» откроются три выставочных проекта, пройдут мастер-классы для реставраторов и эрмитажный лекторий.

Главным событием станет выставка «Екатерина I – наследница дел Петра Великого», приуроченная к юбилею города.

«Экспозиция подготовлена Эрмитажем по инициативе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Всего будет представлено около 150 экспонатов: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы. Большинство предметов – из двух мемориальных комплексов: кабинета Петра Великого в Кунсткамере и галереи Петра I в Эрмитаже», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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