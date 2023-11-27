Сколько стоит Дед Мороз в Екатеринбурге: от эконом-вариантов за 700 рублей до праздника «под ключ» за 25 тысяч

Цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки в этом году подросли. В среднем по Екатеринбургу вызов волшебника и его внучки стоит от 3-4 тысяч рублей, хотя есть и недорогие варианты, когда на дом приезжают не профессиональные актеры, а любители. А еще можно найти оригинальные предложения: когда Дед Мороз-альпинист влезет к вам в дом через окно.

«В этом году спрос на услуги вырос заметно по сравнению с прошлыми годами, когда сначала из-за пандемии, потом из-за общих настроений многие скромно отмечали Новый год. Ценник тоже вырос. Я думаю, в среднем заказы подорожали на 20-30%. Свободных дат на конец декабря у многих уже нет», – рассказал актер Максим Тарасов.

В Екатеринбурге услуги по вызову Деда Мороза и Снегурочки предоставляют как event-агентства, так и частники-самозанятые. У последних ценник обычно ниже. По запросу на «Авито» можно найти объявления даже за 700 рублей. Но будьте готовы, что поздравлять ребенка придет не профессиональный актер, а любитель в дешевом костюме.

Профессиональные артисты (часто – работающие в театрах города) в этом сезоне берут от 3 тысяч рублей за выезд на дом. Если вам нужны Дед Мороз и Снегурочка, заплатить придется от 4 тысяч рублей. У каждого актерского дуэта своя программа, но обычно она включает тематические игры с детьми, зажигание елки, хоровод, поиск и вручение подарков. На все – от 20 до 40 минут. Чем ближе к Новому году, тем выше цены: на 30 и 31 декабря большинство предложений начинается от 5-7 тысяч рублей, а пригласить Деда Мороза в полночь будет стоить еще дороже, порой – несколько десятков тысяч.

В event-агентствах стоимость услуги зависит от выбранных актеров и костюмов. Так, одна из компаний предлагает «классических» Деда Мороза и Снегурочку в красных костюмах за 4-6 тысяч рублей. Если же вы выбираете актеров в дорогих голубом или золотом костюмах, стоимость заказа сразу поднимается до 6-9 тысяч рублей, в зависимости от даты.

Есть и оригинальные предложения от агентств, например, «Дед Мороз в окно». Профессиональный альпинист в костюме волшебника придет поздравить ваших детей прямо через окно (правда, заранее нужно изучить характеристики фасада дома). Стоимость услуги – от 5 тысяч рублей.

Пригласить новогоднюю пару на корпоратив в этом году стоит от 10 тысяч рублей, но ближе к 31 декабря стоимость выше. Средний прайс для детских садов – 4-6 тысяч рублей. И, наконец, есть варианты праздников «под ключ». За 25 тысяч рублей (и выше) к вам на час приедут Дед Мороз, Снегурочка, эльфы, гномы и диджей, которые устроят большую вечеринку для детей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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