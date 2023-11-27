Природоохранная прокуратура начала проверку из-за мазутного пруда в Реже

Свердловская природоохранная прокуратура зафиксировала в Реже загрязненный мазутом пруд-отстойник. Водоем находится в районе улицы Объездной на неразграниченном земельном участке.

Проверка проводилась с привлечением специалистов Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и администрации Режевского округа. «По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на минимизацию негативного воздействия накопленного вреда окружающей среде», – сообщили в надзорном ведомстве.

На загрязненный нефтепродуктами пруд жители Режа жалуются несколько лет. Мазутное озеро находится в 150 метрах от скалы Белый камень – природного памятника. В апреле этого года в пруд провалилась собака. Ее спасли неравнодушные горожане. Животное несколько часов отмывали от мазута. На проблему грязного водоема также обращали внимание местные депутаты. Их беспокоит, что мазутный пруд уже несколько раз горел.

Реж, Ангелина Сергеева

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