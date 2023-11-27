«Мегафон» начинает продажи аксессуаров для смартфонов под брендом Stellarway

«Мегафон» начинает продажи аксессуаров для смартфонов под собственной торговой маркой Stellarway. Под новым брендом будут выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры и так далее.

В компании отмечают, что сегодня рынок аксессуаров активно развивается. Объем их продаж в интернет-магазине и объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota в третьем квартале текущего года вырос на 12% в штуках по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590%), проводных гарнитур (+421%), наушников (+145%), внешних источников питания (+70%). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%) и внешние аккумуляторы (+93%).

«Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнен товарами категории no name, и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки Stellarway позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество наших изделий. Сейчас выводим на рынок более 100 товарных позиций, а в дальнейшем мы планируем расширить ассортимент», – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов.

Под брендом Stellarway оператор будет выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях, в том числе будут представлены беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe. Уже сейчас некоторые товары доступны в интернет-магазине «Мегафона». А до конца января 2024 года все категории будут представлены как в салонах объединенной розничной сети «Мегафона» и Yotа, так и в интернет-магазине. Разработкой и поставками аксессуаров Stellarway занимается дочерняя компания оператора Revo Charge.

Оператор рассчитывает, что до конца 2024 года товары собственного бренда займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединенной розничной сети. Запуск собственной торговой марки позволит увеличить объем продаж аксессуаров примерно на 25% в течение следующего года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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