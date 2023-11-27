Свердловские врачи сделали сложную операцию 101-летней пациентке

В Екатеринбурге медики заменили кардиостимулятор пенсионерке, которой исполнился 101 год.

Как сообщили в ДИПе, первый раз антиаритмическое устройство долгожительнице имплантировали в 93 года. В этом году пациентка поступила в «Новую больницу» для ежегодной проверки устройства. Врачи обнаружили, что источник его питания истощается, и кардиостимулятор необходимо заменить. Операция прошла успешно.

«Пациентка, несмотря на годы, активна, самостоятельно обслуживает себя, участвует в решении бытовых вопросов. Ее оптимизм, желание жить, четкое следование рекомендациям по приему лекарств и регулярные ежегодные визиты к врачу помогли нам в лечении. Люди в таком возрасте особенно хрупки, как правило, они уже имеют хронические заболевания; в частности, у нашей пациентки были в анамнезе инфаркт миокарда и сахарный диабет. Но все прошло хорошо: свердловчанка находилась в клинике всего три дня, операцию и послеоперационный период перенесла отлично», – рассказал руководитель Центра хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции, сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Сергей Молодых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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