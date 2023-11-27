Уральские спортсмены стали героями новогодней программы на «Первом» (ФОТО)

Уральские спортсмены из бойцовского клуба «Архангел Михаил» стали героями кулинарного шоу «Первого канала», которое покажут в канун Нового года. Съемки проходили в Академии единоборств РМК. В эпизоде реалити-сериала снялись Иван Штырков и Борис Медведев, а также столичные шеф-повара, обладатели звезд Michelin Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев.

Герои в кадре обсудили, почему так популярны смешанные единоборства и почему Екатеринбург называют столицей единоборств России. После они провели совместную тренировку по ММА.

Екатеринбург, Елена Сычева

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