Более 1500 человек побегут зимнюю «Европу-Азию» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 3 декабря пройдет VIII зимний полумарафон «Европа – Азия», в котором зарегистрировано уже более 1500 человек.

По словам организаторов городского забега, всего будет три дистанции. Самая короткая трасса – на 800 м будет предназначена для детей до 13 лет, дистанция в 7 км – для всех желающих от 14 лет, а 21,1 км побегут все те, кому уже 16 лет и больше.

Всего зарегистрировано 150 детей на дистанцию в 800 м, 630 человек на 7 км и 730 человек на 21,1 км. На взрослые дистанции регистрация уже закрыта.

В день марафона в 9:30 будет старт детского забега, а в 10:00 – старт участников дистанций 7 км и 21,1 км. Лимит преодоления дистанций: 7 км – 1 час 30 мин; 21,1 км – 2,5 часа. Соревнования начнутся от ККТ «Космос».

Как ранее писал «Новый День», во время зимнего полумарафона с 9:00 до 13:00 ГИБДД запретит движение и стоянку автотранспорта по улицам:

– Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;

– 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

– набережной Рабочей Молодежи, от улицы 8 Марта до проспекта Ленина;

– Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской;

– Дзержинского, от улицы Царской до улицы Горького.

Как сообщили в мэрии, в это время также будет изменена схема движения автобуса № 57А: транспорт после остановки «Вокзальная улица» поедет по улицам Свердлова, Карла Либкнехта, проспект Ленина, повернет на улицу 8 Марта и с остановки «Метро Площадь 1905 года» будет уже двигаться по своему обычному маршруту.

С 8:00 до 15:00 будет запрещена розничная продажа алкоголя в торговых точках на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта. А на площади Дзержинского и на участках улиц, включенных в маршрут забега, будут установлены мобильные туалеты и контейнеры для сбора мусора.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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