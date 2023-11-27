«Уральские авиалинии» зарегистрировали двухмиллионного пассажира

Двухмиллионного пассажира зарегистрировала авиакомпания «Уральские авиалинии». Им стала жительница Челябинска Полина Мушкета. Она вместе с мужем и шестилетним сыном отправилась с «Уральскими авиалиниями» на отдых в Сочи из аэропорта Челябинска.

Полина как юбилейный пассажир получила от перевозчика сертификат на бесплатный перелет в любую точку России, а маленький Мирослав – рюкзак с фирменными подарками и сладостями. Кроме того, в подарок от аэропорта семья получила возможность комфортного ожидания рейса в бизнес-зале.

«Так неожиданно и приятно. Я всегда летаю только проверенными и надежными перевозчиками, поэтому часто выбираю «Уральские авиалинии», вся наша семья в восторге от подарков и внимания. В Сочи мы летим по работе на две недели, там и отпразднуем день рождения сына, совместим приятное с полезным», – поделилась впечатлениями Полина Мушкета.

Приятный сюрприз ждал также всех пассажиров юбилейного рейса – это был праздничный завтрак.

«Мы присоединяемся к поздравлениям международного аэропорта Челябинск. Очень приятно, что двухмиллионный пассажир оказался именно на рейсе «Уральских авиалиний». Мы очень старались приблизить этот момент – в солнечный Сочи, например, перевезли почти 80 000 пассажиров с начала года. Мы уверены, это не предел, и наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему росту пассажиропотока и открытию новых направлений», – отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube