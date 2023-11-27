C 1 декабря в Екатеринбурге продлят маршрут троллейбуса № 34 (бывший № 4).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, если сейчас этот троллейбус ходит от метро «Динамо» до улицы Сулимова, то с 1 декабря он начнет ездить до горбольницы № 7 на улице Вилонова.

Теперь маршрут будет выглядеть так.

К Горбольнице № 7: метро «Динамо» – ТЮЗ – Луначарского – Библиотека имени Крапивина – Уральская – переулок Парковый – Июльская – Боровая – Данилы Зверева – Авангард – Горбольница № 7.

К метро «Динамо»:

Горбольница № 7 – Данилы Зверева – Боровая – Июльская – переулок Парковый – Уральская – Библиотека имени Крапивина – Луначарского – ТЮЗ – метро «Динамо».

Продление маршрута стало возможным благодаря приобретению новых троллейбусов, которые могут преодолевать часть пути автономно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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