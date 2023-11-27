В Свердловской области чаще стали выявлять коронавирус

В Свердловской области за прошлую неделю было зарегистрировано почти 36 тысяч случаев ОРВИ. И если ранее среди возбудителей лидировал риновирус, сейчас чаще выявляют коронавирус.

«Заболеваемость выше уровня прошлой недели на 11,8% и выше среднего многолетнего уровня на 9,2%. В структуре заболеваемости 60,8% составляют дети, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано 417 человек: доминирует вирусы SARS-CoV-2 и риновирус».

В Екатеринбурге уровень заболеваемости за неделю тоже вырос на 11%, выявили почти 17 тысяч пациентов с ОРВИ. Больше всего болеют сейчас в Богдановиче, Сухом Логу, ЗАТО Свободный, Североуральске.

Отметим, что вакцинация от гриппа продолжается. Прививки уже поставили более 2,3 миллиона человек (55,22% от всего населения).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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