В окрестностях Екатеринбурга хотят построить музей Уральского стоунхенджа

Уральские музейщики предложили создать археологический музей под открытым небом «Истоки Исети». По замыслу авторов, он должен располагаться на острове Каменные Палатки в районе поселка Палкино – именно там находится средоточие древнейших археологических памятников Урала.

Проект представил на Совете неравнодушных горожан при главе Екатеринбурга Алексее Орлове директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Наша идея заключается в том, чтобы создать точку туристического притяжения возле Екатеринбурга, где каждый сможет прикоснуться к доисторическому периоду города, насчитывающему более 11 тысяч лет. Почему выбрали именно район деревни Палкино? В верховьях Исети найдено порядка 140 археологических памятников. Раскопки здесь ведутся 44 года, и это самая изученная территория в Свердловской области. Сам остров Каменные Палатки был заселен еще в эпоху мезолита, то есть 11 тысяч лет назад. Поэтому в одном месте представлены практически все смены древних культур. Здесь обнаружены поселения, святилища, городища, объекты наскальной живописи и мегалиты, металлургические площадки и даже древняя обсерватория. В литературе это место часто называется Уральским стоунхенджем», – рассказал Пушкарев.

Авторы проекта предлагают сделать интерактивный музей археологической керамики и реконструировать поселок эпохи раннего железного века (VII-III вв. до н.э.) Иткульской культуры как центра Уральской металлургической провинции. Рядом с музеем должны появиться и туристические объекты: парковка, кафе, инфоцентр с экскурсионным бюро, мини-гостиница и сеть прогулочных дорожек с освещением и скамейками.

Пушкарев отметил, что палкинские Каменные Палатки удобно расположены с точки зрения транспортной доступности. Но сейчас на древних мегалитах чаще можно встретить туристов-шашлычников, которые не понимают уникальности места, где они отдыхают. Поэтому создание археологического музея под открытым небом добавит очков в позитивный имидж Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов идею одобрил: «Если городское сообщество поддерживает этот проект, давайте им заниматься. Если привлечь внимание общественности и ресурсы – бюджетные и частные, я думаю, дело пойдет. Мы можем получить очень красивую историю».

По словам Игоря Пушкарева, уральские ученые давно продвигают проект создания археологического музея в окрестностях Екатеринбурга. В этом году музейщики получили еще и поддержку свердловского минкульта – на создание виртуальной модели музея.

Фото: "Ураловед"

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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