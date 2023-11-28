Горожан пригласили на «Екатеринбургский диктант»

Жителей Екатеринбурга пригласили проверить, насколько хорошо они знают историю родного города.

В эту субботу, 2 декабря, в музее истории Екатеринбурга пройдет «Екатеринбургский диктант» – открытое тестирование, в котором могут принять участие все желающие старше 14 лет. Участникам теста зададут 20 вопросов, посвященных истории создания и развития города, культуре и архитектуре Екатеринбурга, знаковым историческим деятелям и событиям. Проведет диктант артист театра юного зрителя Сергей Тиморин.

В музее говорят, что для успешного прохождения теста не нужно быть профессиональным историком или краеведом. «Если вы интересуетесь историей Екатеринбурга, бываете на выставках, читаете городские паблики, вы наверняка знаете достаточно, чтобы уверенно написать «Екатеринбургский диктант», – сказала Светлана Хайрутдинова, руководитель экскурсионного отдела музея истории Екатеринбурга.

В подготовке материалов и заданий для проекта приняли участие екатеринбургские ученые и эксперты из разных сфер науки.

Тестирование пройдет 2 декабря в 12:00 в Доме Качки (ул. Карла Либкнехта, 26). Необходима регистрация.

Те, кто не захочет выходить из дома, смогут пройти тест онлайн на сайте. Итоговой тест откроется 2 декабря в 12:00 и будет доступен в течение недели. Все участники получат сертификаты о прохождении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube